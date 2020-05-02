Pep'in gözü Barcelona'lı yıldızda!

Manchester City, Barcelona'nın Portekizli savunmacısı Nelson Semedo'nun peşinde...

Sport'ta yer alan habere göre City ve Barcelona bu transfer için görüşmelere başladı. Barcelona'nın bu transfer için 45 milyon Euro bonservis bedeli istediği ancak oyuncu takasına da açık olduğu iddia edildi.





City'nin de bu transferde Barcelona'ya bek oyuncusu Cancelo'yu önereceği, Katalan ekibinin ise transferdeki ilk önceliğinin bonservis bedeli olduğu ancak takas teklifine de sıcak baktığı öne sürüldü.

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