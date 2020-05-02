Sergen Hoca takıma Beşiktaş kimliğini getirdi

Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelişinin Beşiktaş'a önemli bir artı sağladığını vurguladı. Yalçın'ın görevi devralmasıyla birlikte büyük bir değişim içerisine girdiklerini belirten Kanadalı futbolcu, "" dedi. 1 yıl daha futbol oynamak istediğini ve yeni sözleşme konusunu yönetimle birkaç kez görüştüklerini dile getiren Atiba, ligde kalan maçlar ve milli takım için de şunları söyledi:Şenol Güneş gibiçok önemli bir teknik direktöresahipler."Atiba Hutchinson, Süper Lig'de beğendiği futbolcularla ilgili soruya da "Nwakaeme'yi çok beğeniyorum. Trabzonspor için çok önemli ve fark oluşturan bir futbolcu. Demba Ba oldukça iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş'ta da çok iyiydi. Yine Başakşehir'den Edin Visca'yı beğeniyorum. Golleri ve asistleriyle takıma büyük katkı sağlıyor. Sörloth da bu sezona damgasını vuran oyunculardan. Neredeyse her maç gol atıyor" cevabını verdi.Kanadalı yıldız, lige verilen arada niçin ülkesine gitmediğini, "Yedi yıldır Beşiktaştayım. Çocuklarım burada doğdu. İstanbul ayrılmak istemediğimiz bir yer oldu" sözleriyle açıkladıKoronavirüs salgını nedeniyle yabancı futbolcuların çoğunun ülkesine gittiğini aktaran Atiba, şu ifadeleri kullandı: "Ancak ben yedi yıldır Beşiktaş'tayım.Beşiktaş'a transfer olmadan önce İstanbul ile ilgili iyi şeyler duymuştum. Modern ve yapabileceğiniz pek çok şeyin olduğu, kültürel olarak farklı ama ilgi çekici bir şehir olduğunu öğrenmiştim.""Geldiğimde kısa sürede insanların yardımseverliğinin ve samimiyetinin farkına vardım. İlk andan itibaren kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Bu durum benim için pek çok şeyi kolaylaştırdı. Çok kısa sürede uyum sağladım.