Sergen Hoca takıma Beşiktaş kimliğini getirdi

Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelişinin Beşiktaş'a önemli bir artı sağladığını vurguladı. Yalçın'ın görevi devralmasıyla birlikte büyük bir değişim içerisine girdiklerini belirten Kanadalı futbolcu, "Teknik direktörümüz takıma Beşiktaş kimliğini getirdi
. İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarın desteği inanılmaz, bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yönde gidiyor
" dedi. 1 yıl daha futbol oynamak istediğini ve yeni sözleşme konusunu yönetimle birkaç kez görüştüklerini dile getiren Atiba, ligde kalan maçlar ve milli takım için de şunları söyledi:
GÜNEŞ, TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM
"Sezonun kalan bölümü için en iyi seçenek takvimi biraz sıkıştırmak ve hızlandırmak... Ardından önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmak gibi görünüyor. Her şey normale döndüğünde belki de herkes bu durumdan sonra hayatın, sporun ve elimizdekilerin kıymetini daha iyi anlayacak. Türk Milli Takımı son dönemde gerçekten iyi performans sergiledi ve geleceği parlak oyunculara sahip. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç elde etme şanslarının da yüksek olduğunu düşünüyorum.
Şenol Güneş gibi
çok önemli bir teknik direktöre
sahipler."
NWAKAEME TRABZONSPOR'U FARKLI KILIYOR
Atiba Hutchinson, Süper Lig'de beğendiği futbolcularla ilgili soruya da "Nwakaeme'yi çok beğeniyorum. Trabzonspor için çok önemli ve fark oluşturan bir futbolcu. Demba Ba oldukça iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş'ta da çok iyiydi. Yine Başakşehir'den Edin Visca'yı beğeniyorum. Golleri ve asistleriyle takıma büyük katkı sağlıyor. Sörloth da bu sezona damgasını vuran oyunculardan. Neredeyse her maç gol atıyor" cevabını verdi.
İSTANBUL EVİMİZ GİTMEYİ DÜŞÜNMEDİK
Kanadalı yıldız, lige verilen arada niçin ülkesine gitmediğini, "Yedi yıldır Beşiktaştayım. Çocuklarım burada doğdu. İstanbul ayrılmak istemediğimiz bir yer oldu" sözleriyle açıkladı
Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı futbolcuların çoğunun ülkesine gittiğini aktaran Atiba, şu ifadeleri kullandı: "Ancak ben yedi yıldır Beşiktaş'tayım. Çocuklarım burada doğdu, burası onların zaten evi.
Beşiktaş'a transfer olmadan önce İstanbul ile ilgili iyi şeyler duymuştum. Modern ve yapabileceğiniz pek çok şeyin olduğu, kültürel olarak farklı ama ilgi çekici bir şehir olduğunu öğrenmiştim."
KISA SÜREDE UYUM SAĞLADIM
"Geldiğimde kısa sürede insanların yardımseverliğinin ve samimiyetinin farkına vardım. İlk andan itibaren kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Bu durum benim için pek çok şeyi kolaylaştırdı. Çok kısa sürede uyum sağladım. Eşimle birlikte ayrılmak istemediğimiz bir yer haline geldi."