Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sırp basınından flaş iddia! Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Sırp basınından flaş iddia! Ljajic 'tan ayrılıyor mu?

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yıldız ismi 'in ile yıldızı bir türlü barışmadı. Sırp basının iddiasına göre Yalçın, Ljajic yerine Gaitan'ı takımda görmek istiyor.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 00:23 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 00:24 ABONE OL
Sırp basınından flaş iddia! Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ta eski formundan uzak olan ve bu sezon birçok maça yedek kulübesinde başlayan Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Sırp sitesi hotsport, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ljajic'i gelecek sezon takımda istemediğini iddia etti.

Haberin detaylarında Yalçın'ın, performansından memnun olmadığı Sırp futbolcunun yerine Arjantinli yıldız Nicolas Gaitan'ı istediği ifade edildi.

"LJAJIC'İN YERİNE NICOLAS GAITAN!"
Sırp basını siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Gaitan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp basını, 1 Temmuz itibarıyla serbest kalacak olan 32 yaşındaki Gaitan'ın Ljajic'ten daha düşük bir maaşla Beşiktaş'a imza atabileceğini öne sürdü.

Beşiktaş'a Avrupa müjdesi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sırp basınından flaş iddia! Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA