Son dakika... Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması!

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Demir, 16 yaşında gol atarak Süper Lig tarihine geçmiş, dev kulüplerin de ilgisini çekmişti. Genç yetenek ile Türkiye ve Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği ifade ediliyor. O ekiplerden biri olan Medipol Başakşehir'in, genç yıldız adayı ile anlaştığı iddia edilmişti.

Emre Demir'in Başakşehir'e gitmek istediği, kulüplerin de görüşmelere başladığı aktarılmıştı. Ancak Kayserispor bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.

Kayserispor'un, Emre Demir'in Başakşehir'e transfer olacağı iddialarını yalanladığı açıklama şöyle: "Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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