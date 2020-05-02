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Son dakika... 'dan açıklaması!

Son dakika... 'in en genç gol atan futbolcusu olarak tarihe geçen 16 yaşındaki ile ilgili çarpıcı bir iddiası gündeme gelmişti. forması giyen genç yeteneğin, Medipol 'e gideceği ifade edilmişti. Hes Kablo Kayserispor, yaptığı resmi açıklamayla Emre Demir'in ayrılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği, yansıtmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika... Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması!

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Demir, 16 yaşında gol atarak Süper Lig tarihine geçmiş, dev kulüplerin de ilgisini çekmişti. Genç yetenek ile Türkiye ve Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği ifade ediliyor. O ekiplerden biri olan Medipol Başakşehir'in, genç yıldız adayı ile anlaştığı iddia edilmişti.

Emre Demir'in Başakşehir'e gitmek istediği, kulüplerin de görüşmelere başladığı aktarılmıştı. Ancak Kayserispor bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.

Kayserispor'un, Emre Demir'in Başakşehir'e transfer olacağı iddialarını yalanladığı açıklama şöyle: "Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika... Kayserispor'dan Emre Demir açıklaması!
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