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Trabzonspor Pereira'nın alternatifini buldu! ...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Joao Pereira'nın yerini dolduracak sağ beki buldu. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Portekizli isme alternatif olarak Charleroi'da forma giyen gündeme geldi. Bordo-mavili takımın hocası 'in Busi için onay verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 13:32 ABONE OL
Trabzonspor Pereira'nın alternatifini buldu! Maxime Busi...

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın alternatifini Belçika'da buldu.

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Hüseyin Çimşir'in adını verdiği sağ bekin Charleroi'da forma giyen Maxime Busi olduğu bildirildi. Belçika U-21 Milli Takımın'da forma giyen genç oyuncu için Çimşir'in alınması yönünde rapor verdiği bildirildi.

MAXIME BUSI KİMDİR?

14 Ekim 1999 yılında Belçika'nın Liege kentinde dünyaya gelen Maxime Busi, kariyerine Saint Truiden'in altyapısında başladı. 20 yaşındaki genç futbolcu, 2018'de Charleroi'ya transfer oldu. Bu sezon 24 maça çıkan Busi, defansın sağında forma giyiyor. Belçikalı futbolcunun, kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Trabzonspor Pereira'nın alternatifini buldu! Maxime Busi...
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