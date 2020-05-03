2 dakikada aslan oldu!

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile gelecek sezon için söz kesen Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesini uzatmayan Erdoğan Yeşilyurt'u da ikna etmeyi başardı.FFP'ye takılan sarı-kırmızılı kulüp gündemine sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları aldı. Erdoğan'ı takip etmeye başlayan G.Saray'da 18 Ekim'de bu transfere onay çıktı.Süper Lig'in 8.haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçındaİki dakikada kalitesini gösteren tecrübeli oyuncu, o gün sarı-kırmızılı yetkililerin gözüne girdi.