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2 dakikada aslan oldu!

18 Ekim’deki maçında oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra attığı golle sarı-kırmızılıların gözüne giren 26 yaşındaki oyuncu, yapılan teklifi kabul etti

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
2 dakikada aslan oldu!
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile gelecek sezon için söz kesen Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesini uzatmayan Erdoğan Yeşilyurt'u da ikna etmeyi başardı. İki ayağını da kullanan ve iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki gurbetçi oyuncunun 7 ay önce Galatasaray'ın transfer listesine girdiği ortaya çıktı. FFP'ye takılan sarı-kırmızılı kulüp gündemine sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları aldı. Erdoğan'ı takip etmeye başlayan G.Saray'da 18 Ekim'de bu transfere onay çıktı.

KALİTESİNİ HERKESE GÖSTERDİ
Süper Lig'in 8.haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında 82.dakikada oyuna giren Erdoğan, 84.dakikada gol attı. İki dakikada kalitesini gösteren tecrübeli oyuncu, o gün sarı-kırmızılı yetkililerin gözüne girdi. Hem yerli kalitesini hem de yedek kulübesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Erdoğan Yeşilyurt'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
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2 dakikada aslan oldu!
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