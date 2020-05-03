Birinciler direkt üst lige çıksın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2 ve 3. lig kulüpleriyle video konferans yöntemiyle buluştu. Toplantıda alt liglerden önemli bir çağrı geldi. 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, "TFF'nin yayınladığı 'Sağlık Protokolü'nü uygulamanın çok zor olduğunu Bakanımıza ve TFF Başkanımıza ilettik. Tavsiyemiz, 2 ve 3. Lig'de gruplarında lider olan takımlar direkt üst lige çıksın. 2 ile 9. arasındaki takımlar play-off oynasın. Küme düşme kalksın"
dedi. Bu konunun hafta içi tekrar görüşüleceği bildirildi. Bakan Kasapoğlu ise "Bundan sonra tüketimden çok üretimi olan, ithalatı değil ihracatı önceleyen kulüplerimizi destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.