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Birinciler direkt üst lige çıksın

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Birinciler direkt üst lige çıksın
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2 ve 3. lig kulüpleriyle video konferans yöntemiyle buluştu. Toplantıda alt liglerden önemli bir çağrı geldi. 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, "TFF'nin yayınladığı 'Sağlık Protokolü'nü uygulamanın çok zor olduğunu Bakanımıza ve TFF Başkanımıza ilettik. Tavsiyemiz, 2 ve 3. Lig'de gruplarında lider olan takımlar direkt üst lige çıksın. 2 ile 9. arasındaki takımlar play-off oynasın. Küme düşme kalksın" dedi. Bu konunun hafta içi tekrar görüşüleceği bildirildi. Bakan Kasapoğlu ise "Bundan sonra tüketimden çok üretimi olan, ithalatı değil ihracatı önceleyen kulüplerimizi destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.
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Birinciler direkt üst lige çıksın
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