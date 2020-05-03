Falcao gaza bastı

Ligin ikinci devresinde 6 gol, 1 asiste imza atan Radamel Falcao, Galatasaray'ın zirve yarışına ortak olmasını sağladı. Kolombiyalı dünya yıldızı karantina sürecinde de çalışmalarını aksatmadı. Göktürk'te bahçeli bir villada oturan Falcao, bir ay boyunca evinde antrenman yaptı. Süper Lig'in haziranda tekrar başlama ihtimali oluşunca Falcao da temposunu artırdı. Kemer Country Golf Club'un her gün yolunu tutan Kolombiyalı forvet, koşu bandı yerine yeşil çimde koşmayı tercih ediyor. Kondisyon depolayan Falcao ligin son 8 haftasına fizik olarak yüzde yüz hazır girmeyi planlıyor.