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2 futbolcu için kararını verdi! Sekidika ve Ozornwafor...

Corona virüsü sebebiyle 'in araya girmesini fırsat bilen , transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan deneyimli hoca, takımdan göndereceği futbolcuları da belirledi. Buna göre , Sekidika ve Ozornwafor için Süper Lig'den gelecek teklifleri değerlendirecek. Cimbom'un planı, iki ismi de oynayacakları takımlara kiralamak.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 10:40 ABONE OL
Fatih Terim 2 futbolcu için kararını verdi! Sekidika ve Ozornwafor...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ilerleyen planlamalarda en çok merak edilen konulardan biri de takımın genç oyuncuları Sekidika ve Ozornwafor'un durumuydu.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, gelecek sezon Ozornwafor ve Sekidika'nın Süper Lig'de 11'de oynayacakları bir kulübe kiralık verilmesini istedi.

Bilindiği gibi sezon başında takıma katılan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, bu sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirdi. Ocak ayında gelen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ise sarı-kırmızılı takımda 6 maça çıktı.

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Fatih Terim 2 futbolcu için kararını verdi! Sekidika ve Ozornwafor...
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