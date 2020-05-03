Geliş tarihi 16 Haziran

Fenerbahçe ile arasında bir temas olduğunu bizzat kendisi açıklayan Nenad Bjelica'nın, Türkiye'ye geliş tarihi de kesin olmamakla birlikte belli oldu...Ancak ülkeler arası uçuş yasağı nedeniyle Hırvat çalıştırıcının İstanbul'a gelişi hemen olamayacak. Koronavirüs'e rağmen normalleşe süreci başlarsa Bjelica'nın 16 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor.