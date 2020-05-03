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Geliş tarihi

Uçuş yasağı nedeniyle Hırvat hoca, hemen gelemiyor. Her şey normalleşirse ’da ’da olması planlanıyor

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Geliş tarihi 16 Haziran
Fenerbahçe ile arasında bir temas olduğunu bizzat kendisi açıklayan Nenad Bjelica'nın, Türkiye'ye geliş tarihi de kesin olmamakla birlikte belli oldu... Ali Koç yönetimi, 48 yaşındaki teknik adamı yüz yüze görüşmek için İstanbul'a davet etti. Ancak ülkeler arası uçuş yasağı nedeniyle Hırvat çalıştırıcının İstanbul'a gelişi hemen olamayacak. Koronavirüs'e rağmen normalleşe süreci başlarsa Bjelica'nın 16 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Dinamo Zagreb'le yollarını ayırdığı için boşta olan tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma zemini oluşursa iki yıllık sözleşme yapılacak.
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Geliş tarihi 16 Haziran
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