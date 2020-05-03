Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald Koeman, hastaneye kaldırıldı. De Telegraaf gazetesinde çıkan haberde, 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Durumunun iyi olduğu açıklanan efsane isim, Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevinde.

Kalbine stent takılan 57 yaşındaki antrenörün durumunun hızlı müdahale sayesinde stabil hale geldiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Öte yandan haberde, Koeman'ın pazartesi günü taburcu olması beklendiği ifade edildi.



RONALD KOEMAN KİMDİR?

Futbola Groningen altyapısında başlayan Koeman, buradan Eredivisie'in en güçlü takımlarından Ajax'a transfer oldu. Ajac'tan sonra ise bir başka Eredivisie devi PSV'ye geçen yıldız isim, ilk ve tek yurt dışı deneyimini Barcelona ile yaşadıktan sonra ülkesine, Feyenoord'a döndü. Kulüp kariyerinden toplam 559 maça çıkan Koeman, 192 gol 32 asistlik performansa imza attı. Koeman milli takım kariyerinde ise 78 maçta 14 gollük performans gösterdi.



Koeman, futbolculuk hayatı boyunca 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 4 İspanya Ligi şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu ve 3 de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı. Hollanda Milli Takımı ile de 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.



Koeman, tknik direktörlük kariyerinde ise Hollanda, Everton, Southampton, Feyenoord, AZ Alkmaar, Valencia, PSV Eindhoven, Benfica, Ajax, Vitesse, Barcelona gibi takımlarda görev aldı.

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