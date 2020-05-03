Mesut Özil iyilik çemberini büyüttü

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, zor günlerde bir kez daha elini taşın altına koyarak herkese örnek oldu. Türk Kızılay'ın ramazan ayı için "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı kampanyayaTecrübeli futbolcunun bağışlarıyla temin edilecek olan malzemelerle Kızılay'ın Türkiye genelindeki aşevlerindenimkânı bulacak. Yapılan bu önemli bağışla toplamdaulaştırılmış olacak.TÜRK Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut'a teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime teşekkür ediyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.