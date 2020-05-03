Nenad Bjelica transfer listesini Fenerbahçe yönetimine sundu!

Fenerbahçe'de aylardır devam eden "Hoca kim olacak?" bilmecesi son buluyor gibi. Sarı-lacivertlilerin, bir süre önce görüşmelere başladığı Nenad Bjelica'ya sunduğu teklif ortaya çıktı. "Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğüm. Bu ilk görüşmemiz oldu" diyerek sarı-lacivertli kulüp ile masaya oturduğunu resmen doğrulayan Bjelica ile ilgili bir iddia da İtalyan internet sitesi Tuttomercato'dan geldi. 48 yaşındaki hocaya yıllığı 2 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edildiği ifade edildi. Görüşmeleri yönetici Selahattin Baki ile yapan Hırvat teknik adamın, sarı-lacivertlilere transfer listesini de sunduğu kaydedildi. Bjelica, yeni sezonda takımı 4-1-4-1 sistemine göre oynatmayı düşünüyor.

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