Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portekiz basını Beşiktaş'ın Aboubakar teklifini açıkladı! Porto...

Portekiz basını 'ın Aboubakar teklifini açıkladı! Porto...

Son dakika haberleri... 2016-2017 sezonun Beşiktaş forması giyen, o sezon kaydettiği 12 golle şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Aboubakar için Portekiz basını siyah beyazlıların teklifini açıkladı!

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:27 ABONE OL
Portekiz basını Beşiktaş'ın Aboubakar teklifini açıkladı! Porto...

Beşiktaş transferde vites yükseltti... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal'ın, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgilendiği duyurulmuştu.

Portekiz basını, konu ile ilgili yaptığı haberde siyah beyazlıların yıldız golcü için yapacağı teklifi açıkladı. İşte o haber;

"Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar için ilgisi uzun zamandır biliniyor...

Portolu forvet, 2016-17 sezonunda Türkiye'de forma giydi ve iyi izlenilmer bıraktı. (38 maç 19 gol).

Ancak Aboubakar, Türkiye'ye dönmeyi tercih ederse, şu anda aldığı 2 milyon euroluk ücretini düşürmek zorunda kalacak. Çünkü İstanbul takımı, maaş sınırı uygulayacak ve oyuncularına maksimum 1.5 milyon euro maaş verecek.

Aboubakar'ın Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılına dek devam ediyor ancak Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmaya istekli.

"BEŞİKTAŞ 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİNE HAZIR"
Öte yandan Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi belli oldu. İstanbul kulübünün golcü futbolcu için 3 yıllık sözleşme önermeye hazır olduğu bildirildi.

"PORTO'DA ÖNCELİKLER ARASINDA DEĞİL"
Vincent Aboubakar, her halükarda Porto'nun bir sonraki sezon için öncelikleri arasında değil. Porto da, satışa sıcak bakıyor ve bir miktar uzlaşma sağlayabilir."

Beşiktaş'a Avrupa müjdesi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Portekiz basını Beşiktaş'ın Aboubakar teklifini açıkladı! Porto...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA