İNGILTERE Premier Ligi'nde kulüpler, sezonun başlaması halinde tarafsız sahada oynamayı kabul etti. The Sun'ın haberine göre, 20 takımın kulüp başkanlarının kamera ile yaptığı toplantıda, maçların 8 tarafsız sahada oynanabileceği görüşüne varıldı. Bir kulüp yöneticisi şunları söyledi: "Gelecek sezon da dahil maçların seyircisiz olacağı belli. Herkes için en iyi seçenek bu."BUNDESLİGA takımlarından Köln'de 3 kişinin Covid-19'a yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara test yapıldığı ve 3 kişinin pozitif çıktığı için evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi. Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği de aktarıldı. Takımın hijyen kurallarına uyarak idmanlara devam edeceği belirtildi.SEZON başında Tottenham Hotspur'dan 20 milyon Pound'a Atletico Madrid'e transfer olan İngiliz futbolcu Kieran Trippier'e bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. İngiltere Futbol Federasyonu, transfer resmiyet kazanmadan Atletico Madrid'e transfer olacağı yönünde farklı sitelerden bahis oynadığı belirtilen Trippier'in ceza alması için FIFA'ya başvurdu.REAL Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynama fikrine sıcak baktığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "MLS'i çok seviyorum. Son yıllarda popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum" ifadelerini kullandı.