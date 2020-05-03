Yüz yüze pazarlık

Beşiktaş, sözleşmelerin revize edilmesi konusunda icraata geçiyor. Bir yönetici hafta başından itibaren oyuncularla masaya oturacaklarını belirterek,dedi. 56 milyon Euro olan maaş bütçesini 30 milyon Euro'ya düşürmeyi amaçlayan Beşiktaş, futbolculardan %50'ye yakın indirim bekliyor. Ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile de yeni mukavele görüşmesi gerçekleştirilerek sonuca bağlanmaya çalışılacak.BEŞIKTAŞ'TA yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida, en çok kazanan futbolcu durumunda. Hırvat yıldızı; Burak (2.5 milyon Euro), Lens (2.3 milyon Euro) ve Ljajic (2.2 milyon Euro) izliyor.