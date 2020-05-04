Nenad Bjelica dersine çalışıyor

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör olarak anlaştığı Nenad Bjelica'yı haziran ayında İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle şu anda uçuşlar kapalı olduğu için Bjelica'nın da evinde boş durmadığı ve sarı-lacivertli takım hakkında detaylı bilgi topladığı öğrenildi.

48 yaşındaki çalıştırıcının F.Bahçe'nin bu sezonki maçlarını da videolardan izlediği bildirildi. Disiplinli ve hırslı olmasıyla bilinen Bjelica, genç oyuncuların gelişimine de katkıda bulunuyor.

Son 3 yılını Dinamo Zagreb'te geçiren tecrübeli çalıştırıcı 2 şampiyonluk yaşadı.

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