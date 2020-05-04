Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brugge'de forma giyen Galatasaraylı Diagne ev sahibini tehdit etti

Brugge'de forma giyen Galatasaraylı Diagne ev sahibini tehdit etti

'dan kiralık olarak 'de forma giyen , ’da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Senegalli futbolcu, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 18:41 ABONE OL
Brugge'de forma giyen Galatasaraylı Diagne ev sahibini tehdit etti

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne, Belçika'da kaldığı evdeki kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen evden çıkmadı. Senegalli futbolcu, ev sahibinin uyarılarına da tehdit mesajları ile karşılık verdi.

Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ve burada disiplinsiz davranışlar sebebiyle birçok kez kadro dışı kalan Diagne'nin ismi yine problemle anıldı. Belçika basınında yer alana haberlerde 28 yaşındaki futbolcunun, Belçika'da kiralık oturduğu evde kira sözleşmesi bitmesine rağmen evi terk etmediği yazıldı. Ev sahibi ile yaptığı anlaşmada en geç mart ayı sonunda evden çıkması gerektiği aktarılan futbolcunun anlaşmaya uymadığı ve belirtilen tarihte evden ayrılmadığı dile getirildi. Bunun üzerine ev sahibinin Diagne'ye nisan sonuna kadar zaman tanıdığı ancak Senegalli forvetin buna da uymadığı ve ev sahibinin uyarılarına tehdit mesajlarıyla karşılık verdiği ifade edildi.

Bu yaz transferde bombalar patlayacak! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brugge'de forma giyen Galatasaraylı Diagne ev sahibini tehdit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA