Bu işin sorumlusu TFF olur!

TFF'nin hazırladığı 35 sayfalık 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'
ne eleştiriler gelmeye devam ediyor. Futbol
Disiplin Kurulu eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, TFF'nin hazırladığı taslak niteliğindeki raporu
eleştirerek
bir futbolcunun Koronavirüs'e yakalanması halinde
sorumlu tutulan kişiye itiraz etti. Ajansspor'a konuşan
Karaahmetoğlu, "Sağlık Kurulu'nun bu tavsiye raporu vicdani olarak kabul görebilir, fakat hukuki olarak kabul görmeyecektir.
İşveren konumunda
olan kulüp başkanı ve yöneticilerin her biri, her
bir vakadan hukuki veya cezai bir sorumluluğa tabii
tutulacaktır" dedi. Karaahmetoğlu, "En son Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2019 yılında domuz gribinden vefat eden bir işçi lehine ölümün iş kazası olduğuna karar vermiş olduğu bir kararın olduğunu da unutmamaları gerekir"
ifadelerini kullandı.