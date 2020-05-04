Bu işin sorumlusu TFF olur!

TFF'nin hazırladığı 35 sayfalıkne eleştiriler gelmeye devam ediyor. FutbolDisiplin Kurulu eski Başkanıeleştirerekbir futbolcunun Koronavirüs'e yakalanması halindesorumlu tutulan kişiye itiraz etti. Ajansspor'a konuşanKaraahmetoğlu,İşveren konumundaolan kulüp başkanı ve yöneticilerin her biri, herbir vakadan hukuki veya cezai bir sorumluluğa tabiitutulacaktır" dedi. Karaahmetoğlu,ifadelerini kullandı.