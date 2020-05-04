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Bu işin sorumlusu olur!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
TFF'nin hazırladığı 35 sayfalık 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne eleştiriler gelmeye devam ediyor. Futbol Disiplin Kurulu eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, TFF'nin hazırladığı taslak niteliğindeki raporu eleştirerek bir futbolcunun Koronavirüs'e yakalanması halinde sorumlu tutulan kişiye itiraz etti. Ajansspor'a konuşan Karaahmetoğlu, "Sağlık Kurulu'nun bu tavsiye raporu vicdani olarak kabul görebilir, fakat hukuki olarak kabul görmeyecektir. İşveren konumunda olan kulüp başkanı ve yöneticilerin her biri, her bir vakadan hukuki veya cezai bir sorumluluğa tabii tutulacaktır" dedi. Karaahmetoğlu, "En son Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2019 yılında domuz gribinden vefat eden bir işçi lehine ölümün iş kazası olduğuna karar vermiş olduğu bir kararın olduğunu da unutmamaları gerekir" ifadelerini kullandı.
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Bu işin sorumlusu TFF olur!
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