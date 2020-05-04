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'de Kruse için karar verildi!

'de çalışmaları devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekipte takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Alman yıldız 'nin, Bundesliga'nın yolunu tutacağı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 09:38 ABONE OL
Fenerbahçe'de Kruse için karar verildi!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takımda beklenen performansı sergileyemedi. Gerek sakatlıklar gerekse form düşüklüğü nedeniyle istikrarlı bir grafik çizemeyen tecrübeli isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer edeceği yönündeki haberler, Kruse'nin ayrılık söylentilerini de başlattı. İddialara göre Türkiye'de aradığını bulamayan Alman yıldız Bundesliga'ya geri dönecek ve Wolfsburg'a transfer olacak.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Max Kruse, bu sezon çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe'de Kruse için karar verildi!
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