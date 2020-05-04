Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.

Todofichajes.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Mauricio Isla, gelecek yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimlerden biri olacak. Şililinin Türkiye'de önemli bir yeri olmasına rağmen, kariyerine Yunanistan'da devam edileceği belli oldu.

Olympiakos, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek sağ beki Omar Elabdellaoui yerine Mauricio Isla'yı düşünüyor.

31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig, Serie A, Fransa Lig 1 ve Türkiye Ligi'nin ardından yeni bir ligde şansını deneyecek."

(Fotomaç)

Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül

Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! İşte o formül

Fenerbahçe sahaya indi! İşte corona virüsü önlemleri