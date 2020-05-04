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'de o isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 'e verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasına ağırlık verdi. Buna göre 2017'nin Temmuz ayında transfer edilen ve bu sezon sarı lacivertli formayla 25 resmi maçta görev alan Şilili sağ bek Mauricio Isla ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Isla'nın yeni adresinin olacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 18:18 ABONE OL
Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.

Todofichajes.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Mauricio Isla, gelecek yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimlerden biri olacak. Şililinin Türkiye'de önemli bir yeri olmasına rağmen, kariyerine Yunanistan'da devam edileceği belli oldu.

Olympiakos, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek sağ beki Omar Elabdellaoui yerine Mauricio Isla'yı düşünüyor.

31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig, Serie A, Fransa Lig 1 ve Türkiye Ligi'nin ardından yeni bir ligde şansını deneyecek."

(Fotomaç)

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Fenerbahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi
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