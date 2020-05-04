Hükümet en doğru kararı alır

Türkiye'ye dönmesinin ardından Covid- 19 salgını nedeniyle 14 günlük karantina sürecini Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'nda geçiren Trabzonspor'un başarılı golcüsü Sörloth, Norveç'te bulunduğu dönemde Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Sörloth,Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor" dedi. Liglerin ne zaman başlaması ya da sonlandırılmasıyla ilgili kararı yetkililerin vereceğini dile getiren Norveçli forvet, "ifadelerini kullandı.YURTTA kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Sörloth, "Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Kendisine çok minnettarım. Sporculara değer verdiğini gösteriyor. Çok iyi bir insan. Güzel bir telefon görüşmesiydi. Bir teşekkür borcu da taraftarlarımıza var. Futbol oynamadığımız bu süreçte bile onların arkamızda olduğunu görmek çok güzel. Çarşamba günü karantinayı tamamlayıp, antrenmanlara katılacağım" dedi.