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'nın başlama tarihi belli oldu

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen 'nin () geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. La Liga yönetimi resmi sitesinden yaptığı açıklamada ligin haziran ayında başlamasının hedeflendiğini belirtti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın onayı üzerine kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlama kararı aldığı da açıklandı.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 18:44 ABONE OL
La Liga'nın başlama tarihi belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İspanya'da da futbol ligleri ertelenmişti. Liglerin devamıyla ilgili olarak La Liga yönetiminden kritik bir açıklama geldi.

La Liga yönetimi; kulüplerin Sağlık Bakanlığı onayını almalarının ardından bu hafta antrenmanlara başlama kararı aldığını belirtti. Sezonun ise haziranda başlaması hedefleniyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas konuyla ilgili yaptığı açıklamada mevcut krizin herkesi etkilediğini belirtti. Futbolun dönüşünün sosyal hayatın normale dönmesine yönelik bir işaret olduğunu belirten Tebas, "Sağlık her şeyden önce gelir. Bu nedenle lige dönüş sırasında herkesin sağlığını korumak üzere kapsamlı bir protokolümüz var." dedi.

Şartların ön görülemez olduğunun altını çizen Tebas, Ancak haziranda oynamaya başlayıp 2019-2020 sezonunu bu yaz tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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La Liga'nın başlama tarihi belli oldu
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