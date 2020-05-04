Neymar için flaş sözler!

Bir dönem Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'i de çalıştıran Unai Emery, eski oyuncularından Neymar'a övgüler yağdırdı.

Fransa'daki ilk sezonunda, Brezilyalı yıldızla beraber 222 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan transfer olduğunda çalışma şansı bulan İspanyol teknik adam, EFE'ye verdiği röportajda, "Onunla harika bir sene geçirdik. Antrenmanlarda ve maçlarda ortaya koyduklarını izleyerek çok şey öğrendim. Neymar'ın yeteneğinin haricinde, bunu değerlendirerek sahaya yansıtmasını sağlayacak özellikleri de var. Bence önünde Messi ve Cristiano Ronaldo'dan bayrağı devralarak dünyanın en iyi oyuncusu olmak için bir fırsat var, ayrıca bunu gerçekleştirmek için gereken zamana da sahip." ifadelerini kullandı.

Neymar, şimdiye kadar her sezonunda birer Ligue 1 şampiyonluğu olmak üzere PSG formasıyla 3 seneye 6 kupa sığdırma başarısı gösterdi.

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