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Oyunculara değil, sağlık çalışanlarına test yapın!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Oyunculara değil, sağlık çalışanlarına test yapın!
İngiltere ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Koronavirüs testlerinin futbolculardan önce sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini savundu. Maçları başlatmak uğruna testlerin futbolculara uygulanmasının haksızlık olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, "Aylardır inanılmaz bir iş çıkaran sağlık çalışanları için yapılan test sayısını bilemiyorum. Koronavirüsle ön cephede savaşan sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasının teste tabi tutulması sadece bana bana değil, kimseye doğru gelmiyordur" dedi.
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Oyunculara değil, sağlık çalışanlarına test yapın!
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