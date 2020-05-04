Protokolü uygulamak mümkün değil

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığınün gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Çalımbay, "Protokolü okudum, öyle bir şey olması mümkün değil, uygulanamaz.ama biz bu maçları ağustos-eylül aylarına sıkıştırabiliriz" dedi.Çalımbay, G.Saray ile anlaşan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: