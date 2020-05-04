Protokolü uygulamak mümkün değil

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'
nün gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Çalımbay, "Protokolü okudum, öyle bir şey olması mümkün değil, uygulanamaz. Orada bir sürü karışık, futbola ters gelen şey var. Erken oynandığı zaman tatsız, tuzsuz bir lig olacak
ama biz bu maçları ağustos-eylül aylarına sıkıştırabiliriz" dedi.
Çalımbay, G.Saray ile anlaşan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Emre ile Mert Hakan gidebilir, bu konuda sorun yok. Ama Erdoğan'ın gitmesini istemem."