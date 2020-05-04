Şampiyon olamazsa Ali Koç’a destek kalmaz!

Fenerbahçe'de

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerindeneski takımı F.Bahçe hakkında önemli açıklamalar yaptı. Uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı sarı-lacivertli kulübe bir gün tekrar döneceğini söyleyenoynarken 3 asist yaptığım maçtan sonra bile birileri çıkıpvar dedi.Fenerbahçe'de şu an satılacak, değerli oyuncular bile Aziz Yıldırım'ın döneminde kadroya kazandırıldı.'nin bir sportif aklı olmalı. Bunun için Emre'den yararlanabilirsiniz.önümüzdeki sezon da şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı oyun yarısını bile alamaz.Zaten çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım,Galatasaray'ın kulüp yapısı herkese örnek olmalı, hocasının arkasında sürekli duruyorlar.16 Aralık 2019'da Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşan ancak oturum izni konusunda sıkıntı yaşadığı için Türkiye'ye dönen Ümit Özat, Koronvirüs sürecini evinde geçiriyor.