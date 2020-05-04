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Şampiyon olamazsa ’a destek kalmaz!

Tecrübeli teknik direktör 'tan çarpıcı açıklama: " takımında şu an satılacak en değerli oyuncular bile 'ın döneminde kadroya kazandırıldı. Eğer önümüzdeki sezon da şampiyon olamazsa , oylarının yarısını bile alamaz"

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Şampiyon olamazsa Ali Koç’a destek kalmaz!
Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Ümit Özat, fotomac.com.tr'nin Instagram hesabında eski takımı F.Bahçe hakkında önemli açıklamalar yaptı. Uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı sarı-lacivertli kulübe bir gün tekrar döneceğini söyleyen 43 yaşındaki hoca, şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe'de oynarken 3 asist yaptığım maçtan sonra bile birileri çıkıp 'Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı' var dedi.
Fenerbahçe'de şu an satılacak, değerli oyuncular bile Aziz Yıldırım'ın döneminde kadroya kazandırıldı.
Fenerbahçe'nin bir sportif aklı olmalı. Bunun için Emre'den yararlanabilirsiniz. Emre şu yaşında hâlâ Fenerbahçe'nin en iyisi ise bu durum sorgulanmalı.
Fenerbahçe önümüzdeki sezon da şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı oyun yarısını bile alamaz.
Zaten çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım, küpe taksaydım Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum.
Galatasaray'ın kulüp yapısı herkese örnek olmalı, hocasının arkasında sürekli duruyorlar. Terim'den sonra Lucescu geldiğinde şampiyon olamadı ama hocanın arkasında durdu ve başarılı oldu.

EVDE KARANTİNADA
16 Aralık 2019'da Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşan ancak oturum izni konusunda sıkıntı yaşadığı için Türkiye'ye dönen Ümit Özat, Koronvirüs sürecini evinde geçiriyor.

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Şampiyon olamazsa Ali Koç’a destek kalmaz!
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