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Başkanı ile görüşecek! ve corona virüsü...

ile Başkanı , yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 18:40 ABONE OL
TFF Başkanı Nihat Özdemir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşecek! Süper Lig ve corona virüsü...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.

Futbolda gözler yarın yapılacak görüşmeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın futbol liglerinin geleceğini belirleyecek bir görüşme yapacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan toplantıda liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik yol haritası çizilecek.

Toplantıda ayrıca Bilim Kurulu Üyeleri de yer alacak.
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TFF Başkanı Nihat Özdemir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşecek! Süper Lig ve corona virüsü...
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