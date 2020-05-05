İngiliz milli futbolculardan örnek corona virüsü kararı

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların Premier Lig oyuncularının başlattığı "Futbolcular Birlikte" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, kampanyaya destek olduğu için İngiltere Futbol Federasyonuna teşekkür edildi.
Daha önce de İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncuları "Futbolcular Birlikte" kampanyasına bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.Son dakika...Ankaragücü'nden flaş antrenman kararı! Corona virüsü sonrası... Fenerbahçeli futbolculara corona virüsü testi İtalya'da liglerin son durumu ne? Açıklama geldi