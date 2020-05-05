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İngiliz milli futbolculardan örnek corona virüsü kararı

Milli Takımı'nda forma giyen futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek için maç başı ücretlerinin bir kısmını "Futbolcularla Birlikte" adlı yardım kampanyasına bağışlayacak. Bundan önce İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncuları bu kampanyaya bağışta bulunacaklarını açıklamışlardı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.5.2020 18:55 Son Güncelleme: 5.5.2020 19:19 ABONE OL
İngiliz milli futbolculardan örnek corona virüsü kararı

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların Premier Lig oyuncularının başlattığı "Futbolcular Birlikte" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya destek olduğu için İngiltere Futbol Federasyonuna teşekkür edildi.

Daha önce de İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncuları "Futbolcular Birlikte" kampanyasına bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

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İngiliz milli futbolculardan örnek corona virüsü kararı
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