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FK perşembe günü topbaşı yapıyor

7 Mayıs Perşembe Günü 6’şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayacak olan FK’da teknik direktör Cihat Arslan futbolcuları bilgilendirdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.5.2020 19:06 ABONE OL

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün futbolcularla 6'şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Halil Onultmak Spor Tesislerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında teknik direktör Cihat Arslan, futbolcular uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Futbol Kulübü, 7 Mayıs Perşembe günü Halil Onultmak Spor Tesislerinde 6'şarlı gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayacak.

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Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor
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