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Manu Pogba'nın alternatifini buldu!

Bu yaz 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan, ve 'un gözünü diktiği Pogba'nın alternatifi bulundu. Manchester United'ın Juventus'un Fransız orta sahası Adrien Rabiot'u istediği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 14:30 ABONE OL
Manu Pogba'nın alternatifini buldu!

Kırmızı Şeytanlarda Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken United yönetiminin bu bölge için arayışlarına hız verdiği ve United scoutlarının Rabiot'u Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarında yakından takip ederek menajer Ole Gunnar Solskjaer'e raporlama yaptığı iddia edildi.



Solskjaer'in geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Sporting'den Bruno Fernandes'i takıma kazandırmasının ardından orta sahayı güçlendirmeye devam etmek istediği de Beinsports'un derlediği haberde yer aldı.

Fransız oyuncu Adrien Rabioy, Paris Saint-Germain'den Juventus'a bedelsiz olarak katılmıştı.

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Manu Pogba'nın alternatifini buldu!
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