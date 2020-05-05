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Milli yıldız için flaş itiraf: "Onu 'a istedim"

ve Türk futbolunun efsane isimlerinden çarpıcı bir itirafta bulundu. Kerimoğlu, Galatasaray'da antrenörlük yaptığı dönemde, şimdilerde İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu 'yu sarı kırmızılı kulübe kazandırmak istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 21:57 Son Güncelleme: 5.5.2020 21:57 ABONE OL
Milli yıldız için flaş itiraf: Onu Galatasaray'a istedim

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun 10 yıl önce sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğünü söyledi. Kerimoğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray altyapısına geldiğimde, 2010-2011 civarı; Altay'daydı o zaman. Yöneticilerimizden bir beyefendiye 'Okay'ı alalım da altyapıdan başlar, yukarıya göndeririz.' demiştim. 'Bizim takımın oyuncusu değil.' demişlerdi.

"Saygı göstermek lazım tabii. Okay, benim için çok özel oyuncudur. Beyefendi, insan ilişkilerinde saygılı. Oyunu iyi okuyor, oyun zekası var. Buralara kolay mı geldi Okay? Yolu açık olsun, Allah sakatlık, kaza, bela vermesin."

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Milli yıldız için flaş itiraf: "Onu Galatasaray'a istedim"
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