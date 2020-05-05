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Son dakika haberi: Bundesliga başlıyor!

Bundesliga, 'ta başlıyor. , kararı yarın açıklayacak. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre; Angela Merkel başbakanlığındaki Alman federal hükümeti, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, müsabakaların sıkı denetim içerisinde ve seyircisiz bir şekilde oynanabilmesi için onay verdi.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:45 Son Güncelleme: 5.5.2020 13:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Bundesliga başlıyor!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı yarın açıklayacak.

Reuters'ın geçtiği bilgiye göre; Angela Merkel başbakanlığındaki Alman federal hükümeti, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, müsabakaların sıkı denetim içerisinde ve seyircisiz bir şekilde oynanabilmesi için onay verdi.

Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanacak.

Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 15 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.


10 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı açıklanmıştı.

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Son dakika haberi: Bundesliga başlıyor!
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