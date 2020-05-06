Galatasaray'da idmanlar başladı!

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Galatasaray'da bir süredir antrenmanlar yapılmıyordu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da idmanlara yeniden başladı. Sabah grubunda Muslera, Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer alırken Mariano ise salonda çalıştı.

Süper Lig ekipleri yavaş yavaş gruplar halinde antrenmanlara başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.

İşte Galatasaray'ın corona virüsü arası sonrası yaptığı ilk idmandan çekilen kare;



