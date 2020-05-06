Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da idmanlar başladı!

'da idmanlar başladı!

, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından idmanlara başladı. Sarı-kırmızılıların antrenmanda sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 6.5.2020 11:40 Son Güncelleme: 6.5.2020 12:08 ABONE OL
Galatasaray'da idmanlar başladı!

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Galatasaray'da bir süredir antrenmanlar yapılmıyordu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da idmanlara yeniden başladı. Sabah grubunda Muslera, Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer alırken Mariano ise salonda çalıştı.

Süper Lig ekipleri yavaş yavaş gruplar halinde antrenmanlara başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.

İşte Galatasaray'ın corona virüsü arası sonrası yaptığı ilk idmandan çekilen kare;


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da idmanlar başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA