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İşte 'nın tarihi

Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir forma giyemeyen futbolcular, sanal dünyada birbirleriyle karşılaşacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.5.2020 22:10 ABONE OL

Süper Lig'de yer alan 18 takımın birer oyuncusu, Türkiye E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek. Futbolseverler, 9-10 Mayıs'ta oynanacak online müsabakaları beIN Sports ekranlarından takip edebilecek.

Türkiye E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek futbolcular ve takımları şöyle:

Emre Akbaba (Galatasaray), Georges-Kevin N'Koudou (Beşiktaş), Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Salih Dursun (Fraport TAV Antalyaspor), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Ulaş Zengin (Gaziantep FK), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Soner Aydoğdu (Göztepe), Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor), Anıl Koç (Kasımpaşa), Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Sıtkı Ferdi İmdat (MKE Ankaragücü), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Eren Tozlu (BtcTurk Yeni Malatyaspor) ve Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor).

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İşte Türkiye E-Futbol Kupası'nın tarihi
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