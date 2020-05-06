Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'un Arjantinli yıldızı Paolo Dybala corona virüsü yendi!

'un yıldızı corona virüsü yendi!

, bir süredir corona virüs tedavisi gören futbolcusu 'nın hastalığı yendiğini açıkladı. Gelişmenin ardından Arjantinli oyuncu "Sonunda, ben kazandım" notunu paylaştı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 6.5.2020 19:48 ABONE OL
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paolo Dybala corona virüsü yendi!

Juventus, bir süredir corona virüs tedavisi gören Arjantinli futbolcusu Paolo Dybala'nın hastalığı yendiğini açıkladı. Gelişmenin ardından Arjantinli oyuncu "Sonunda, ben kazandım" notunu paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Paolo Dybala, corona virüs mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi.

Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paolo Dybala'nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi için flaş iddia! UEFA o tarihi gözüne kestirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paolo Dybala corona virüsü yendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA