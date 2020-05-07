Alex’in Fenerbahçe paylaşımına Luciano’dan flaş cevap!

İşte Alex de Souza'nın paylaşımı



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Brezilyalı yıldız Alex de Souza, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği ve kulübün unutulmazları arasına girdiği Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sık sık hatırlıyor. Alex de Souza, son olarak sarı lacivertli formayı giydiği ilk senesinden bir fotoğraf paylaştı ve "İlk senem. Güzel bir hikayenin başlangıcıydı." notunu düştü. Alex de Souza ile birlikte Fenerbahçe'de forma giyen bir diğer Brezilyalı Fabio Luciano ise Alex'in paylaşımının altına "O onur benim kardeşim" notunu düştü.