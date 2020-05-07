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’in paylaşımına Luciano’dan flaş cevap!

2004 yılında geldiği 'de 8 sene forma giyen de Souza, kendisini kulüp tarihinin unutulmazları arasına yazdırdı. Yıldız isim hesabından Fenerbahçe paylaşımında bulundu.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 22:25 ABONE OL
Alex’in Fenerbahçe paylaşımına Luciano’dan flaş cevap!
Brezilyalı yıldız Alex de Souza, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği ve kulübün unutulmazları arasına girdiği Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sık sık hatırlıyor. Alex de Souza, son olarak sarı lacivertli formayı giydiği ilk senesinden bir fotoğraf paylaştı ve "İlk senem. Güzel bir hikayenin başlangıcıydı." notunu düştü. Alex de Souza ile birlikte Fenerbahçe'de forma giyen bir diğer Brezilyalı Fabio Luciano ise Alex'in paylaşımının altına "O onur benim kardeşim" notunu düştü.

İşte Alex de Souza'nın paylaşımı
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Alex’in Fenerbahçe paylaşımına Luciano’dan flaş cevap!
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