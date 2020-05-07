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'dan menajerlere çağrısı! "Kulüp bulun"

Corona virüsü salgını sonrası oyuncularıyla indirim görüşmelerine başlayan , bazı yıldızlarla da yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin satış listesine koyduğu isimlerin başında da geliyor. Yönetim, menajerlere, 'Belhanda'ya kulüp bulun' çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 10:12 ABONE OL
Galatasaray'dan menajerlere Belhanda çağrısı! Kulüp bulun

Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için yönetim harekete geçti.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında etkili olan menajerlere, "Belhanda'ya teklif getirin" mesajını iletti.

30 yaşındaki Belhanda, 2017 yılında Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 95 maça çıkan Faslı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 22 de asist yaptı. Belhanda bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid maçında taraftarlarla girdiği küfürlü diyalog sonrası büyük tepki çekmişti.

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Galatasaray'dan menajerlere Belhanda çağrısı! "Kulüp bulun"
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