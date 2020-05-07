Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kalp ameliyatı olmuştu! Ronald Koeman'ın son durumu belli oldu

Kalp ameliyatı olmuştu! 'ın son durumu belli oldu

Kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Hollanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doktorların kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Koeman, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.5.2020 19:30 Son Güncelleme: 7.5.2020 19:36 ABONE OL
Kalp ameliyatı olmuştu! Ronald Koeman'ın son durumu belli oldu

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.

Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Yasin Öztekin'den çarpıcı Wesley Sneijder yorumu Jaap Stam'dan Orkun Kökçü için övgü dolu sözler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp ameliyatı olmuştu! Ronald Koeman'ın son durumu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA