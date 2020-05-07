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Konyaspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

ekibi tarafından yapılan açıklama ile teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.5.2020 21:11 Son Güncelleme: 7.5.2020 21:19 ABONE OL
Konyaspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

İttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

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Konyaspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
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