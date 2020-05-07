Manchester United'ın Bruno Fernandes transferi FIFA'lık oldu!

Bruno Fernandes, geçtiğimiz ocak ayında 55 milyon Euro bonservis bedeliyle Sporting Lizbon'dan Manchester United'a imza atmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Sampdoria futbolcusunu bir sonraki transferinden yüzde 10'luk bir satış payı maddesiyle Portekiz ekibine gönderdi. Ancak transfer payını almayan İtalyan kulübü FIFA'ya başvurdu.



FIFA Sampdoria'nın talebini doğrularken, Portekiz Kulübü ise Fernandes'in 2018'de sözleşmesini sonlandırdığını, ardından yeni bir anlaşma yapıldığını belirterek hükmün geçersiz olduğunu savunuyor.



Fanatik'in haberine göre Fernandes, 2018'de 50 maskeli taraftarın kulübün tesislerinde oyunculara ve personele saldırması sonrası Sporting'deki sözleşmesini feshetmiş daha sonra kulüpte kalmaya karar vermişti.



25 yaşındaki futbolcu Manchester United formasıyla çıktığı 9 maçta 3 gol ve 4 asist üretti.

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