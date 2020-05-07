Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United'ın Bruno Fernandes transferi FIFA'lık oldu!

'ın transferi 'lık oldu!

devi 'ın devre arası döneminde Portekiz ekibi 'dan 55 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 'in transfer dosyası 'lık oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.5.2020 20:52 ABONE OL
Manchester United'ın Bruno Fernandes transferi FIFA'lık oldu!

Bruno Fernandes, geçtiğimiz ocak ayında 55 milyon Euro bonservis bedeliyle Sporting Lizbon'dan Manchester United'a imza atmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Sampdoria futbolcusunu bir sonraki transferinden yüzde 10'luk bir satış payı maddesiyle Portekiz ekibine gönderdi. Ancak transfer payını almayan İtalyan kulübü FIFA'ya başvurdu.

FIFA Sampdoria'nın talebini doğrularken, Portekiz Kulübü ise Fernandes'in 2018'de sözleşmesini sonlandırdığını, ardından yeni bir anlaşma yapıldığını belirterek hükmün geçersiz olduğunu savunuyor.

Fanatik'in haberine göre Fernandes, 2018'de 50 maskeli taraftarın kulübün tesislerinde oyunculara ve personele saldırması sonrası Sporting'deki sözleşmesini feshetmiş daha sonra kulüpte kalmaya karar vermişti.

25 yaşındaki futbolcu Manchester United formasıyla çıktığı 9 maçta 3 gol ve 4 asist üretti.

Serie A'da corona virüsü kabusu! Fiorentina...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United'ın Bruno Fernandes transferi FIFA'lık oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA