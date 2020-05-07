Trabzonspor ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bir Samandıra çalışanında corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini, bir diğer çalışanının durumunun ise şüpheli olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinden Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajları geldi.

Sarı lacivertli kulüp için yapılan açıklamalar şu şekilde:

Trabzonspor: "Değerli Fenerbahçe Ailesi, Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Beşiktaş: "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."