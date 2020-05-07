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ve 'tan 'ye geçmiş olsun mesajı

ve kulüpleri; bir Samandıra çalışanının corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını, bir başka çalışanın durumunun ise şüpheli olduğunu açıklayan için geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 22:39 Son Güncelleme: 7.5.2020 22:50 ABONE OL
Trabzonspor ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bir Samandıra çalışanında corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini, bir diğer çalışanının durumunun ise şüpheli olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinden Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajları geldi.

Sarı lacivertli kulüp için yapılan açıklamalar şu şekilde:

Trabzonspor: "Değerli Fenerbahçe Ailesi, Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Beşiktaş: "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü açıklaması

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Trabzonspor ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
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