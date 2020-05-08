Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'e dönme hazırlığı içinde bulunan takımlar, personeline corona virüsü testi yaptırmaya devam ediyor. Bu takımların arasına son olarak sarı kırmızılı takım katıldı. Galatasaray corona virüsü testleri ile ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir.

