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Alman ekibi 'de corona virüsü şoku

İkinci Futbol Ligi ekiplerinden 'de 2 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. Bu gelişmenin üzerine takım 14 günlük karantinaya alındı. Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2'de maçların 16 Mayıs itibariyle başlaması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda Dynamo Dresden 17 Mayıs Pazar günü Hannover 96 ile karşı karşıya gelecekti.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 21:28 Son Güncelleme: 9.5.2020 21:47 ABONE OL
Alman ekibi Dynamo Dresden'de corona virüsü şoku

Almanya'da, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) müsabakalarının 16 Mayıs Cumartesi itibariyle yeniden başlamasına karar verilmişti.

Bu kararın birkaç gün sonrasında flaş bir gelişme yaşandı.

Bundesliga 2 takımlarından Dynamo Dresden'de 2 kişinin corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bu kişilerin kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Gelişme üzerine Dynamo Dresden Sportif Direktörü Ralf Minge, tüm takımın 14 günlük karantinaya alındığını açıkladı.

Dynamo Dresden, 17 Mayıs Pazar günü Hannover 96 ile karşılaşacaktı.

Bundesliga o tarihte başlıyor

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Alman ekibi Dynamo Dresden'de corona virüsü şoku
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