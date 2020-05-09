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'tan ve 'ya flaş çağrı!

Son dakika haberleri... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, tüm dünyaya yayıldı ve spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep oldu. Bu durum spor kulüplerini ekonomik olarak çok zor duruma düşürdü. Real Madrid ve Barcelona gibi dev takımlar dahi futbolcu maaşlarında indirime gitti. Beşiktaş 2. Başkanı da mevcut durum üzerine ve 'ya çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.5.2020 17:44 ABONE OL
Beşiktaş'tan TFF ve UEFA'ya flaş çağrı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, diğer birçok kulüp gibi corona virüsü salgınında ekonomik olarak etkilenmiş ve oyuncularına maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Başta yabancılar olmak üzere çoğu futbolcunun bu talebi reddettiği öğrenilirken, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından TFF ve UEFA'ya çağrıda bulundu.

Adnan Dalgakıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, şirketler ve kurumlar ayakta kalmak için, ücretsiz izin, eksik ücret, kısa çalışma gibi uygulamalara gidebilirken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumak doğru değil. Kulüpler yangın yerine dönmüş, ayakta kalma savaşı verirken, insan sağlığından sonra en önemli konu eski sözleşmelerin kulüplere yerine getiremeyecekleri mali yükler yüklemesi. Dünyada herkes maddi olarak etkilenirken profesyonel futbolcuların bundan etkilenmemesi düşünülemez. TFF ve UEFA önce insan sağlığını sonra da kulüplerin hayatını nasıl sürdürebileceğine odaklanmalı. Profesyonel sporcuların da çalışma hayatındaki diğer profesyonellerden farkı olmadığının bilmesi ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Beşiktaş'tan TFF ve UEFA'ya flaş çağrı!
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