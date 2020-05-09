Hollanda'dan şaşırtan karar!

Hollanda Sağlık Bakanı, corona virüsü aşısı bulunana kadar futbol maçlarının seyircisiz oynanacağını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Hollanda Futbol Federasyonu liglerin iptal edildiğini ve oynanmayacağını açıklamıştı.

Bu kararla birlikte Hollanda Eredivise'de şampiyonluk ve küme düşme gerçekleşmedi ve liglerin 1 Eylül'e kadar oynanmaması kararı alınmıştı.

Sky Sports'un haberine göre, Hollanda sağlık bakanı Hugo de Jonge, Hollanda parlamentosuna sunduğu yazıda, 1 Eylül itibariyle futbola geri dönem kararı alınması halinde dahi, corona virüsü için aşı bulunmadığı takdirde maçların seyircisiz oynanacağını belirtti.

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