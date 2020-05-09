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karantinada ayağını kırdı!

'in Alman ekibi 'tan 60 milyon Euro'ya ettiği , karantina sürecinde evinde çalışırken ayağını kırdı. Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 08:02 ABONE OL
Luka Jovic karantinada ayağını kırdı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi. Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon Euro'ya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.

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Luka Jovic karantinada ayağını kırdı!
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