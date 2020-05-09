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'in yıldızı İrfan Can Kahveci'den güldüren yorum

Kulüpler ve beIN iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası başladı. , Her kulübünü bir futbolcusu temsil ediyor.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 21:38 ABONE OL
Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'den güldüren yorum

Kulüpler ve beIN SPORTS iş birliğiyle düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası başladı. Turnuvada, Her Süper Lig kulübünü bir futbolcusu temsil ediyor. Turnuvanın ön eleme maçında Kasımpaşa'dan Anıl Koç, Beşiktaş'tan Georges-Kévin N'Koudou'yu 2-1'lik skorla yenerek Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçı ise 5-0'lık skorla gülen taraf Anıl Koç ile Kasımpaşa oldu. Medipol Başakşehir, bu mağlubiyeti, sosyal medya hesabından "Kolumuz bozuktu" notuyla paylaştı. Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci ise, Medipol Başakşehir'in bu gönderisine, "Ellerim, ayaklarım kadar iyi değilmiş" yorumunda bulundu.

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Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'den güldüren yorum
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