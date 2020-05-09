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: Çok büyük başarılar diliyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , kulübün kuruluşunun 53. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 9.5.2020 19:12 ABONE OL
Rıza Çalımbay: Çok büyük başarılar diliyoruz

Bugün 53. yılına giren Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor için tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay da kutlama mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalımbay, "Sivasspor'umuzun 53. yılını kutluyoruz ve çok büyük başarılar diliyoruz. İnşallah her zamanki gibi çok başarılı olacaktır. Bütün taraftarımıza, bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun 53. yılımız" ifadesini kullandı.

Ayrıca kırmızı-beyazlı kulüp, yıldönümü için özel bir klip hazırladı. Futbolcular da sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yapılan paylaşım büyük etkileşim aldı.

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Rıza Çalımbay: Çok büyük başarılar diliyoruz
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