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’ta corona virüsü önlemi! Tesisler dezenfekte edildi

Bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında corona virüsüne rastlanan , önlemlerini artırdı. Siyah-beyazlı ekip, 'ni bir kez daha dezenfekte ettirdi.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 17:43 ABONE OL
Beşiktaş’ta corona virüsü önlemi! Tesisler dezenfekte edildi
Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisimizin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yaşamın Covid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak."
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Beşiktaş’ta corona virüsü önlemi! Tesisler dezenfekte edildi
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